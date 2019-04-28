Фабио Квальярелла забил 150-й гол в Серии А

В матче 34-го тура Серии А «Сампдория» уступила «Лацио» — 1:2. Нападающий хозяев Фабио Квальярелла забил гол в этой встрече гол.

Этот мяч стал для итальянского форварда 23-м в нынешнем сезоне чемпионата Италии. С этим показателем он лидирует в списке лучших бомбардиров, обгоняя Кшиштофа Пентека (21), Дувана Сапату (21) и Криштиану Роналду (20).

Кроме того, гол Квальяреллы в ворота «Лацио» оказался 150-м в серии А. Это лучший показатель среди всех действующих игроков высшего итальянского дивизиона. Напомним, лучшим бомбардиром в истории турнира является Сильвио Пиола (274 гола в 537 играх).

Фото: Global Look Press

Источник: Sports.ru