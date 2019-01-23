Выход фильма про Льва Яшина задерживается на год

Создатели фильма о вратаре «Динамо» и сборной СССР Льве Яшине будут оштрафованы из-за срыва сроков сдачи картины. Об этом заявил министр культуры РФ Владимир Мединский.

Лента режиссера Василия Чигинского «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» посвящена биографии Льва Яшина. Картина получила господдержку в размере 60 миллионов рублей и должна была быть сдана в октябре 2018 года.

«Фильм получил максимальную безвозвратную поддержку со стороны Минкультуры России, его производство задерживается. В любом случае придется заплатить штраф в несколько миллионов рублей», – сказал Мединский.

«Первую копию планируем сдать в Минкультуры 25 мая. Полное завершение – 7 сентября 2019 года, может, даже раньше», – сообщил представитель компании-производителя.

Фото: Global Look Press

Источник: сайта Министерства культуры РФ