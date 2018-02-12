Россияне завоевали вторую медаль на Олимпийских играх

Российские фигуристы завоевали серебряную медаль командного турнира на Олимпиаде в Пхенчхане. В сумме они заработали 66 очков, на четыре балла опередив американцев.

Золото заполучили канадцы, набравшие 73 очка, в активе сборной США, занявшей третью строчку, 62 очка.

Командные состязания завершились в понедельник выступлениями танцевальных дуэтов. Россияне Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев со 110,43 балла заняли третье место. Их опередили канадцы Тесса Вирчу и Скотт Моир (118,10) и американцы Майя и Алекс Шибутани (112,01).

В женской произвольной программе первое место заняла Алина Загитова — она набрала 158,08 балла. На втором месте расположилась американка Мирай Нагасу (137,53 балла), на третьем — канадка Габриэль Дэйлман (137,14 балла).

Михаил Коляда стал вторым в мужской произвольной программе, он получил 173,57 балла. Победу одержал канадец Патрик Чан (179,75), третье место занял американец Адам Риппон (172,98).

Источник: еженедельник «Футбол»

Фото: Global Look Press

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