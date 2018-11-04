Уэйн Руни вернется в сборную Англии для участия в матче с США

Футбольная ассоциация Англии подтвердила, что нападающий «Ди Си Юнайтед» Уэйн Руни вернется в национальную команду. Футболист сыграет в товарищеском матче с командой США.

Матч в честь Руни пройдет 15 ноября на стадионе «Уэмбли» в поддержку благотворительного фонда 33-летнего футболиста. Для Уэйна эта встреча станет 120-й и последней в составе сборной Англии.

«Я польщен и очень рад возможности снова сыграть за сборную Англии на «Уэмбли». Хотел бы поблагодарить главного тренера национальной команды Гарета Саутгейта и ассоциацию за приглашение и помощь моему благотворительному фонду.

Выступление за сборную Англии было величайшим достижением в моей карьере. Так что одержать победу в моем 120-м, и последнем, матче за сборную было бы особенным моментом. Логично, что соперником будет сборная США. Надеюсь, что болельщики обеих сборных насладятся игрой», — сказал Руни.

Руни завершил выступления за сборную Англии в 2016 году. Всего он провел за национальную команду 119 матчей, забил 53 гола и является лучшим бомбардиром в ее истории.

В нынешнем сезоне форвард сыграл за «Ди Си Юнайтед» 20 матчей в чемпионате MLS, стал автором 12 голов, а также отдал шесть результативных передач.

Фото: Global Look Press

Источник: сайт футбольной ассоциации Англии