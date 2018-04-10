Роман Бабаев рассказал о возможном уходе Александра Головина из ЦСКА

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал слухи об интересе к полузащитнику Александру Головину со стороны «Арсенала». Также он поделился мнением о возможном уходе хавбека из ЦСКА этим летом.

«Про слухи о переходе Головина в «Арсенал» вообще не думаем. Понятно, что Саша заслуживает внимания ведущих европейских клубов, но убежден, что у него не этим забита голова, а тем, как добиться победы в каждом следующем матче в составе ЦСКА.

Что, если он уйдет летом? Мне кажется, переживать на эту тему не совсем разумно, потому что это футбол: не мы первые и не мы последние, ведь и из нашей команды уходили лидеры, затем находились новые, которые занимали их места, а мы шли дальше — это есть в любой команде, поэтому к этому нужно относиться спокойно.

Видно, что в такой ситуации, когда большое количество игр, нужно по возможности давать всем футболистам выходить на поле. Наверное, такая логика была и с Головиным», — сказал Бабаев.

В этом сезоне Головин провел 21 матч в РФПЛ, отметившись 4 голами и 3 результативными передачами.

Источник: ТАСС

Фото: Сергей Дроняев

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