Педро Роша: «Все хотят играть в Лиге чемпионов, да еще и за такой великий клуб, как «Спартак»

Новичок «Спартака» Педро Роша поведал о причинах, которые побудили его перейти в московский клуб. Кроме того, полузащитник рассказал о своих сильных качествах.

«Я знал, что в России очень холодно, в Бразилии потеплее. Потом узнал, что это очень большая страна. Русские люди очень хорошие и добродушные, и я сам в этом убедился. Меня очень тепло приняли, благодарен за такой радушным приём.

Всегда концентрируюсь на работе. Все мечтают о сборной, и я тоже. Много работаю, чтобы оказаться там и реализовать свою мечту. Буду делать все от меня возможное, чтобы Тите меня вызвал, но сейчас главное помочь «Спартаку» и доказать своей игрой в московской команде, что я достоин играть в сборной.

Моя позиция – либо в центре, либо на фланге в нападении. Главные достоинства – скорость, дриблинг. Обыгрываю один в один и хорошо открываюсь на флангах.

Почему меня зовут король плей-офф? Наверное, потому что я оказался полезным для команды в финале Кубка Бразилии, забив два гола. Болельщики провожали в аэропорту с плакатом отца, потому что он всегда был со мной и с детства обо мне заботился. С малых лет он ведет меня в футбольной жизни. Он не является моим агентом, скорее – духовным наставником.

Почему я перешел в «Спартак»? Всего по чуть-чуть. Все хотят играть в Лиге чемпионов, да еще и за такой великий клуб, как «Спартак». Это стало решающим фактором. Все бразильцы нацелены на то, чтобы перейти в Европу и закрепиться здесь.

В Бразилии мы начинаем сезон в январе-феврале и играем весь год. Я сыграл уже почти 40 матчей и нахожусь в хорошей форме. Я готов тренироваться и играть. Завтра сыграю столько, сколько сочтёт нужным тренер. Нам нужно думать о своей игре и настраиваться на свой матч, а не следить за ЦСКА и «Амкаром». Сейчас мы концентрируемся исключительно на матче с «Рубином». Я не знаю, кто такой Курбан Бердыев. Слышал, что он очень известный тренер в России и много добился. Все впереди. Я еще узнаю его поближе по играм. Кто самый принципиальный соперник для «Спартака» в чемпионате России? ЦСКА, если не ошибаюсь», — сказал Роша.

Роша подписал контракт со «Спартаком» перед закрытием трансферного окна. С 2014 года полузащитник выступал за «Гремио», в котором провел 127 матчей и забил 32 гола.

Фото: Global Look Press

Источник: Чемпионат