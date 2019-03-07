Лига Европы. 1/8 финала. Первый матч. «Вильярреал» победил «Зенит» в Санкт-Петербурге

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы «Зенит» принимал «Вильярреал». Встреча закончилась победой испанского клуба — 3:1.

Лига Европы. 1/8 финала. Первый матч.

ЗЕНИТ (РОССИЯ) — ВИЛЬЯРРЕАЛ (ИСПАНИЯ) — 1:3 (1:1)

Санкт-Петербург. 7 марта.

Стадион: «Газпром Арена». 51826 зрителей.

Судья: Джанлука Рокки (Италия).

«Зенит»: Лунев, Смольников, Иванович, Ракицкий, Кузяев, Мак (Шатов, 72), Оздоев (Заболотный, 88), Барриос, Дриусси, Азмун (Эрнани, 75), Дзюба.

«Вильярреал»: Фернандес, Руис, Фунес Мори, Альваро Гонсалес, Мигелон, Иборра, Форнальс (Касорла, 78), Морланес (Касерес, 72), Коста, Морено (Бакка, 85), Чуквуэзе.

Голы: 0:1 — Иборра (33), 1:1 — Азмун (35), 1:2 — Морено (64), 1:3 — Морланес (71).

Предупреждения: Коста (14), Барриос (37), Мигелон (68), Смольников (76).

6 (4) удары (в створ) 13 (8)

13 фолы 9

6 угловые 2

3 офсайды 2

42 % владения мячом 58

В первом тайме командам удалось обменяться голами. Сначала забил «Вильярреал». Чуквуэзе навесил в штрафную, Гонсалес выиграл борьбу и скинул мяч на Иборру, который с легкостью переправил его в ворота. Почти сразу же «Зенит» сравнял счет. Оздоев навесил на Дзюбу, российский нападающий пробил, но вратарь отбил мяч прямо на ногу Маку. После добивания словака футбольный снаряд достался Азмуну, который забил гол. Во второй половине встречи дважды отличились гости. Сперва забил Морено после подачи Форнальса. Затем Морланес получил мяч около штрафной «Зенита» и пробил точно в нижний угол ворот Лунева.

Фото: твиттер «Зенита»

Источник: Еженедельник «Футбол»