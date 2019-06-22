Маттейс Де Лигт интересен «Ювентусу»

«Ювентус» ведет работу по трансферу защитника «Аякса» Маттейса де Лигта. 19-летний игрок согласен на переход в туринскую команду.

В ближайшее время руководство «бьянконери» начнет переговоры с представителями клуба из Амстердама и агентами футболиста.

Сумма трансфера оценивается в 60-70 миллионов евро. В «Ювентусе» оптимистично настроены по поводу осуществления сделки после того, как о приобретении голландца не смогли договориться «Барселона» и «ПСЖ».

Фото: Global Look Press

Источник: Джанлука Ди Марцио