Маттейс Де Лигт интересен «Ювентусу»

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

«Ювентус» ведет работу по трансферу защитника «Аякса» Маттейса де Лигта. 19-летний игрок согласен на переход в туринскую команду.

В ближайшее время руководство «бьянконери» начнет переговоры с представителями клуба из Амстердама и агентами футболиста.

Сумма трансфера оценивается в 60-70 миллионов евро. В «Ювентусе» оптимистично настроены по поводу осуществления сделки после того, как о приобретении голландца не смогли договориться «Барселона» и «ПСЖ».

Фото: Global Look Press
Источник: Джанлука Ди Марцио

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