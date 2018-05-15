Роберто Манчини возглавил сборную Италии

Бывший главный тренер «Зенита» Роберто Манчини определился с новой работой. Специалист официально возглавил сборную Италии.
Контракт Федерации футбола Италии с Манчини рассчитан на 2 года.
Напомним, что итальянский тренер покинул «Зенит», отказавшись от двух лет контракта. По итогам завершившегося сезона питерский клуб занял пятое место в РФПЛ. Ранее он работал с «Лацио», «Фиорентиной», «Манчестер Сити», «Интером», «Галатасараем».
Источник: твиттер Федерации футбола Италии
Фото: твиттер Федерации футбола Италии