Роберто Манчини возглавил сборную Италии

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Манчини

Бывший главный тренер «Зенита» Роберто Манчини определился с новой работой. Специалист официально возглавил сборную Италии.

Контракт Федерации футбола Италии с Манчини рассчитан на 2 года.

Напомним, что итальянский тренер покинул «Зенит», отказавшись от двух лет контракта. По итогам завершившегося сезона питерский клуб занял пятое место в РФПЛ. Ранее он работал с «Лацио», «Фиорентиной», «Манчестер Сити», «Интером», «Галатасараем».

Источник: твиттер Федерации футбола Италии
Фото: твиттер Федерации футбола Италии

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