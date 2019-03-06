Кубок России. 1/4 финала. Ответный матч. «Локомотив» победил «Рубин» в Казани и вышел в полуфинал

В ответном матче 1/4 финала кубка России по футболу «Рубин» принимал «Локомотив». Встреча закончилась минимальной победой «железнодорожников» — 1:0.

Олимп-Кубок России. 1/4 финала. Ответный матч.

РУБИН — ЛОКОМОТИВ — 0:1 (0:0)

Казань. 6 марта.

Стадион: «Казань-Арена». 10349 зрителей.

Судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону).

«Рубин»: Коновалов, Абдуллин, Сорокин, Гранат (Камболов, 46), Уремович, Степанов, Пантелеев, Башкиров, Акбашев (Микушин, 80), Байрамян (Могилевец, 83), Сагитов.

«Локомотив»: Гильерме, Идову, Хеведес, Чорлука, Кверквелия, Игнатьев, Ан. Миранчук (Жемалетдинов, 81), Крыховяк, Ал. Миранчук (Тугарев, 84), Баринов, Фарфан (Эдер, 77).

Гол: 0:1 — Хеведес (78).

Предупреждения: Хеведес (21), Уремович (75), Фарфан (75), Крыховяк (85), Эдер (88).

Удаление: Уремович (76).

3 (1) удары (в створ) 12 (6)

12 фолы 19

1 офсайды 2

3 угловые 6

55 % владения мячом 45

В первом тайме преимуществом владели гости. Футболисты «Локомотива» создали много опасных моментов, однако отличиться москвичам не удалось. Во втором тайме активизировались игроки «Рубина». На 58-й минуте Башкиров пробил по воротам, однако мяч угодил в перекладину. Чуть позже «железнодорожники» ответили тем же: в перекладину попал Идову. На 76-й минуте хозяева остались в меньшинстве. Уремович сфолил на Фарфане около штрафной и получил желтую карточку, которая оказалась для него второй. С этого же стандарта «Локомотив» и забил победный мяч: Ал. Миранчук навесил в центр штрафной, Хеведес выиграл борьбу и направил футбольный снаряд в ворота.

Первый матч: «Локомотив» 1:0 «Рубин»

Фото: твиттер «Локомотива»

Источник: Еженедельник «Футбол»