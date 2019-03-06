Кубок России. 1/4 финала. Ответный матч. «Локомотив» победил «Рубин» в Казани и вышел в полуфинал

Автор: Роман Шлуинский 0

В ответном матче 1/4 финала кубка России по футболу «Рубин» принимал «Локомотив». Встреча закончилась минимальной победой «железнодорожников» — 1:0.

Олимп-Кубок России. 1/4 финала. Ответный матч.
РУБИН — ЛОКОМОТИВ — 0:1 (0:0)
Казань. 6 марта.
Стадион: «Казань-Арена». 10349 зрителей.
Судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону).
«Рубин»: Коновалов, Абдуллин, Сорокин, Гранат (Камболов, 46), Уремович, Степанов, Пантелеев, Башкиров, Акбашев (Микушин, 80), Байрамян (Могилевец, 83), Сагитов.
«Локомотив»: Гильерме, Идову, Хеведес, Чорлука, Кверквелия, Игнатьев, Ан. Миранчук (Жемалетдинов, 81), Крыховяк, Ал. Миранчук (Тугарев, 84), Баринов, Фарфан (Эдер, 77).
Гол: 0:1 — Хеведес (78).
Предупреждения: Хеведес (21), Уремович (75), Фарфан (75), Крыховяк (85), Эдер (88).
Удаление: Уремович (76).

3 (1) удары (в створ) 12 (6)
12 фолы 19
офсайды 2
3 угловые 6
55 % владения мячом 45

В первом тайме преимуществом владели гости. Футболисты «Локомотива» создали много опасных моментов, однако отличиться москвичам не удалось. Во втором тайме активизировались игроки «Рубина». На 58-й минуте Башкиров пробил по воротам, однако мяч угодил в перекладину. Чуть позже «железнодорожники» ответили тем же: в перекладину попал Идову. На 76-й минуте хозяева остались в меньшинстве. Уремович сфолил на Фарфане около штрафной и получил желтую карточку, которая оказалась для него второй. С этого же стандарта «Локомотив» и забил победный мяч: Ал. Миранчук навесил в центр штрафной, Хеведес выиграл борьбу и направил футбольный снаряд в ворота.   

Первый матч: «Локомотив» 1:0 «Рубин»

Фото: твиттер «Локомотива»
Источник: Еженедельник «Футбол»

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