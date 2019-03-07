«Рома» уволила главного тренера команды Эусебио ди Франческо

«Рома» отправила в отставку главного тренера команды Эусебио Ди Франческо. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

«Хотел бы поблагодарить Эусебио за усилия. У Ди Франческо всегда был профессиональный подход к работе, он ставил интересы клуба выше личных. Мы желаем ему всего наилучшего в его карьере», – сказал президент клуба Джеймс Паллотта.

Ранее руководство «волков» объявило, что уволит 49-летнего специалиста, если «Рома» не выйдет в 1/4 финала Лиги чемпионов. Вчера римляне уступили «Порту» и вылетели из турнира.

Напомним, Ди Франческо возглавлял «Рому» с лета 2017 года. Итальянский специалист сменил на этом посту Лучано Спаллетти.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Ромы»