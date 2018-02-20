Президент «Лас-Пальмаса» — об уходе полузащитника клуба в «Бэйцзин Гоань»: «Я недоволен этим переходом. Это ужасный бизнес»

Президент «Лас-Пальмаса» Михель Анхель Рамирес прокомментировал уход полузащитника Хонатана Виеры в «Бэйцзин Гоань». Китайский клуб заплатит испанцам за трансфер игрока 23 млн евро, а сам Виера подпишет трехлетнее соглашение с зарплатой в 6 млн евро (в случае выполнения некоторых условий сумма для Хонатана может вырасти до 8 млн евро).

«Мы сделали все, что могли. Неделю назад у меня было соглашение с Хонатаном, что он останется в «Лас-Пальмасе». Я недоволен этим переходом, но был вынужден искать решение этой проблемы. Это ужасный бизнес.

Мы не можем конкурировать с такими суммами. «Бэйцзин Гоань» готов платить сумасшедшие деньги за сезон, что мы не смогли бы сделать ни при каких обстоятельствах. Все, что мы могли, – выйти из положения с наименьшим уроном для клуба», — заявил президент «Лас-Пальмаса» Михель Анхель Рамирес.

«Предложение «Бэйцзин Гоань» решит экономическую ситуацию для меня и моей семьи», — так о будущем переходе высказался сам Виера.

В текущем сезоне Ла Лиги 28-летний Виера провел за «Лас-Пальмас» 23 матча и забил 4 гола. В прошлом году полузащитник провел первый матч за сборную Испании.

Фото: Global Look Press

Источник: AS