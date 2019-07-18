«Тоттенхэм» представил новую форму на сезон-2019/20

«Тоттенхэм» презентовал основной и выездной комплекты формы на сезон-2019/20. Техническим спонсором остался Nike.
Домашняя форма выполнена в традиционном для команды стиле – белая футболка и синие шорты. На футболке присутствует V-образный вырез.
Выездной комплект сделан в темно-синем цвете с фиолетовым рисунком на груди. От выездного бледно-зеленого лондонцы решили отказаться. Такой оттенок останется лишь у вратарей.
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— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) July 18, 2019
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— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) July 18, 2019
Отметим, что техническим спонсором команды осталась американская компания Nike. В презентации участвовали вратарь Уго Льорис, форвард Харри Кейн и хавбек Деле Алли.
Фото: Global Look Press
Источник: официальный «твиттер» «Тоттенхэма»