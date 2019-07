«Тоттенхэм» представил новую форму на сезон-2019/20

«Тоттенхэм» презентовал основной и выездной комплекты формы на сезон-2019/20. Техническим спонсором остался Nike.

Домашняя форма выполнена в традиционном для команды стиле – белая футболка и синие шорты. На футболке присутствует V-образный вырез.

Выездной комплект сделан в темно-синем цвете с фиолетовым рисунком на груди. От выездного бледно-зеленого лондонцы решили отказаться. Такой оттенок останется лишь у вратарей.

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) July 18, 2019