«Тоттенхэм» представил новую форму на сезон-2019/20

Автор: Анатолий Акулов 0

Эвертон – Тоттенхэм Хотспур 2:6

«Тоттенхэм» презентовал основной и выездной комплекты формы на сезон-2019/20. Техническим спонсором остался Nike.

Домашняя форма выполнена в традиционном для команды стиле – белая футболка и синие шорты. На футболке присутствует V-образный вырез.

Выездной комплект сделан в темно-синем цвете с фиолетовым рисунком на груди. От выездного бледно-зеленого лондонцы решили отказаться. Такой оттенок останется лишь у вратарей.

Отметим, что техническим спонсором команды осталась американская компания Nike. В презентации участвовали вратарь Уго Льорис, форвард Харри Кейн и хавбек Деле Алли.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный «твиттер» «Тоттенхэма»

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