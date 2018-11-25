Фанаты «Ривера» напали на автобус «Боки»

Фанаты «Ривера» атаковали командный автобус «Боки» перед игрой. Поэтому ответный матч финала Кубка Либертадорес «Ривер Плейт» – «Бока Хуниорс» перенесен на завтра.

Полиция применила слезоточивый газ, чтобы утихомирить толпу болельщиков. Сообщается, что газ через разбитые окна попал в автобус, несколько игроков «Боки» плохо перенесли его воздействие, у них началась рвота.

По словам генерального секретаря «Бока Хуниорс» Кристиана Грибаульдо, некоторые футболисты получили порезы от осколков и не готовы сыграть сегодня.

Президенты клубов встретились, чтобы обсудить дальнейшие действия. «Бока» просила как минимум перенести время начала игры. Изначально было принято решение перенести начало на один час – с 23:00 на 00:00 по московскому времени, затем стартовый свисток был отложен до 01:15, а в итоге матч был перенесен на следующий день на 23:00 по московскому времени.

Фото: Global Look Press

Источник: As