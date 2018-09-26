«Спартак» забил с игры впервые за 7 недель

«Черноморец» уступил «Спартаку» в матче 1/16 финала Олимп Кубка России (0:1). Московский клуб забил с игры впервые за долгое время.

Нападающий Зе Луиш открыл счет в матче. Этот гол стал для московской команды первым, забитым с игры за 7 недель.

8 августа в матче квалификации Лиги чемпионов «Спартак» забил два гола ПАОК (2:3) с игры. В чемпионате России «Спартак» все семь мячей провел со стандартных положений.

«Черноморец» выступает в Олимп-ПФЛ. Новороссийский клуб после 8 туров занимает 6 место в турнирной таблице дивизиона «Юг».

Фото: твиттер «Спартака»

Источник: Sports.ru