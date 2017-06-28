Футболист Бундеслиги может получить паспорт РФ

Игрок немецкого «Вердера» Роберт Бауэр рассматривает возможность стать гражданином РФ. К 22-летнему защитнику проявляют интерес клубы РФПЛ.

Агент футболиста Томас Боэм подтверждает, что на данный момент юристы проверяют, какая у Роберта Бауэра есть вероятность в ближайшем будущем получить российское гражданство. У игрока молодежной сборной Германии сейчас только немецкое гражданство, но он имеет казахские и русские корни.

Защитник-универсал, выступающий как в центре, так и на обоих флангах, в сезоне-2016/17 вышел на поле в 27 матчах «Вердера».

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС