Футболист Бундеслиги может получить паспорт РФ

Автор: Алена Груздева 0

Игрок немецкого «Вердера» Роберт Бауэр рассматривает возможность стать гражданином РФ. К 22-летнему защитнику проявляют интерес клубы РФПЛ. 

Агент футболиста Томас Боэм подтверждает, что на данный момент юристы проверяют, какая у Роберта Бауэра есть вероятность  в ближайшем будущем получить российское гражданство. У игрока молодежной сборной Германии сейчас только немецкое гражданство, но он имеет казахские и русские корни.

Защитник-универсал, выступающий как в центре, так и на обоих флангах, в сезоне-2016/17 вышел на поле в 27 матчах «Вердера».

Фото: Global Look Press
Источник: ТАСС

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