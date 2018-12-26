26 декабря. 20:00. Видеотрансляция матча «Рома» — «Сассуоло»

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru 26 декабря в 20:00 по московскому времени проведет видеотрансляцию матча 18-го тура чемпионата Италии «Рома» — «Сассуоло».

К концу первого круга «Рома» продолжает замыкать первую десятку: «волки» проиграли в 5 турах из 17 и находятся в 9 баллах от зоны Лиги чемпионов. В турнирной таблице римлян опережает и их нынешний соперник — «Сассуоло».

5 причин, чтобы смотреть этот матч:

1. В активе «Сассуоло» 25 очков, у «Ромы» — 24 балла. Три очка важны обеим командам: при удачном раскладе победитель может «запрыгнуть» в зону Лиги Европы.

2. «Сассуоло» — ничейная команда: за последние 8 туров черно-зеленые разошлись миром 6 раз. Тенденция продолжится?

3. Клубы сыграли между собой в 20 матчах, и ни разу не побеждал «Сассуоло».

4. Если в гостях «Рома» практически всегда обыгрывала черно-зеленых, то на домашней арене «волки» менее успешны: 4 ничьих и всего один выигрыш. В этот раз матч пройдет на столичном «Стадио Олимпико».

5. На счету лучшего бомбардира «Ромы» Стефана Эль-Шаарави 5 мячей по ходу этого сезона. А главный снайпер «Сассуоло» Кевин-Принс Боатенг забил 4 гола. Сможет ли форвард гостей догнать своего соперника по этому показателю в очной встрече?

Что происходит в чемпионате Италии и турнирную таблицу Серии А можно посмотреть здесь

Источник: еженедельник «Футбол. Хоккей»

Фото: Global Look Press