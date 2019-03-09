Леонарду Жардим: «Ожидаем многого от игры Радамеля Фалькао»

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим отметил, что форвард Радамель Фалькао должен больше забивать. В 28-м туре французской Лиги 1 монегаски встретятся с «Бордо».

«Мы многого ожидаем от Фалькао. Болельщики ждут, что он будет более результативным. Радамель — лидер команды на поле. Мне это нравится. Он всегда вовлечен в игру и проявляет себя как настоящий профессионал. Кроме того, он часто уходит с тренировки последним.

У всех футболистов есть амбиции, все они хотят играть. В футболе на поле выходят 11 человек, но вся команда должна быть готова к каждому матчу. Это работа, которая позволяет тебе оставаться сосредоточенным», — сказал Жардим.

«Монако» занимает 16-ю строку в чемпионате Франции с 26 очками в активе.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт клуба «Монако»