Ромелу Лукаку пропустит матч со сборной России

Автор: Андрей Синельщиков 0

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку не поможет своей национальной команде в предстоящем матче квалификации чемпионата Европы – 2020 с Россией. 25-летний форвард выступает за английский «Манчестер Юнайтед».

18 марта форвард прошел медицинский осмотр, по итогам которого штаб бельгийцев принял решение вывести его из состава на матчи с Россией и Кипром. Футболист уже покинул расположение команды. Ранее стало известно, что Лукаку пропустил тренировки сборной, прошедшие в начале этой недели.

Сборная Бельгии дома сыграет с национальной командой России 21 марта, а 24 марта проведет выездную встречу со сборной Кипра. Также в отборочном турнире Евро-2020 бельгийцам предстоит встретиться с командами Казахстана, Шотландии и Сан-Марино.

Фото: Global Look Press
Источник: твиттер Кристофа Террье

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