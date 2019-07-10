«Сампдория» намерена приобрести Эмилиано Ригони

«Сампдория» и «Зенит» продолжают вести переговоры о трансфере полузащитника Эмилиано Ригони. Клуб из Генуи получил согласие на переход от 26-летнего аргентинца.

«Сампдория» ранее предложила 1 миллион евро за аренду игрока. Итальянский клуб также доплатит 9 миллионов за полноценный выкуп полузащитника.

Россияне настаивают на том, чтобы выкуп Ригони был обязательным и за 11 миллионов.

В августе 2017 года Ригони перешел в «Зенит» из «Индепендьенте» за 10,5 миллионов долларов.

Первую часть прошлого сезона он провел в «Аталанте» на правах аренды и забил 3 гола в 12 матчах Серии А.

Затем игрок вернулся в «Зенит», где в 11 матчах РПЛ забил 3 мяча, отдал 3 паса и стал чемпионом России.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: твиттер журналиста Николо Скиры