Казанский «Рубин» может приобрести Жоау Мариу

Португальский полузащитник миланского «Интера» Жоау Мариу может продолжить карьеру в Российской Премьер-Лиге. На игрока претендует казанский «Рубин».

В услугах 25-летнего Мариу также заинтересованы испанские клубы «Бетис» и «Севилья», но именно «Рубин» является фаворитом в борьбе за футболиста.

Испанские «Бетис» и «Севилья» пока не готовы к полноценному трансферу и хотят арендовать Жоау Мариу с правом последующего выкупа. Что касается российского клуба, то он согласен сразу купить хавбека за 18 миллионов евро.

Жоау перешел в «Интер» в 2016 году из лиссабонского «Спортинга» за 40 миллионов евро. Вторую половину минувшего сезона 25-летний футболист провел в аренде в «Вест Хэм Юнайтед». Он принял участие в 13 матчах английской Премьер-лиги, забил два гола и отдал результативную передачу.

Фото: Global Look Press

Источник: La Gazzetta dello Sport