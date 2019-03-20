Жозе Моуринью: «Хочу вернуться к работе летом»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал, что хочет возобновить карьеру летом нынешнего года. Португальский специалист был отправлен в отставку ввиду неудовлетворительных результатов команды.

«Прошло более трех месяцев после того, как я не тренирую, но я готовлюсь возобновить карьеру. Когда ты весь в футболе, у тебя нет времени на себя. Постоянно матчи, видеоразборы, анализ игр. Эти месяцы у меня ушли на перезагрузку. Это особая профессия, и мне нравится работа в таком режиме. Хочу вернуться к ней летом, в июне, к началу следующего сезона», – сказал 56-летний специалист.

Сообщалось, что португалец может вновь возглавить «Реал», однако на этот пост был приглашен Зинедин Зидан. Моуринью тренировал мадридский «Реал» с 2010 по 2013 год. Под его руководством клуб по одному разу становился чемпионом Испании, а также обладателем Кубка и Суперкубка Испании.

Фото: Global Look Press

Источник: beIN Sports