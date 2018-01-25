В «Баварии» считают, что Нагельсманн слишком молод и нестабилен, и планируют сменить Хайнкеса Тухелем

Автор: Лидия Дидык 0

Нагельсманн

«Бавария» не хочет приглашать главного тренера «Хоффенхайма» Юлиана Нагельсманна. Клуб считает специалиста слишком молодым. 

По мнению руководителей мюнхенского клуба, Нагельсманн слишком молод, ему не хватает международного опыта, «Хоффенхайму» под его руководством не хватает стабильности.

Руководитель «Баварии» Ули Хенесс, к тому же, находится в хороших отношения с президентом «Хоффенхайма» Дитмаром Хоппом.

Менеджмент «Баварии» хотел бы пригласить летом на смену Юппу Хайнкесу, который намерен завершить работу, Томаса Тухеля.

Фото: Global Look Press
Источник: Bild

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