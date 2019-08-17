«Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» поборются за Джейдона Санчо

19-летний полузащитник может перебраться в чемпионат Англии. Желание приобрести хавбека выразили клубы из Манчестера.

Сообщается, что футболист дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо покинет клуб следующим летом. «Шмели» уже начали искать замену для игрока.

«Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» являются главными претендентами на молодого англичанина. Сумма возможного трансфера составит порядка 100 млн. фунтов.

Напомним, Санчо покинул «Ман Сити» и перешел в «Боруссию» за 7 млн. фунтов. В соглашении о трансфере футболиста прописано, что дортмундцы обязаны уведомить «Сити» в случае, если примет предложение о переходе Санчо в любой другой клуб. Это может позволить «горожанам» перебить предложения конкурентов.

В прошедшем сезоне Джейдон провел 34 матча в чемпионате Германии. В его активе 12 голов и 17 результативных передач.

Фото: официальный «twitter» Джейдона Санчо

Источник: Daily Mail