Тренер «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту оштрафован на 8 тысяч фунтов

Футбольная ассоциация Англии определила наказание главному тренеру «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту за поведение на матче 23-го тура АПЛ с «Лестером». «Вулверхэмптон» одержал победу со счетом 4:3.

Португальский специалист выбежал на поле после победного гола его команды на 93-й минуте встречи, после чего был удален главным арбитром.

Нуну Эшпириту Санту признал свою вину в инциденте и был оштрафован на 8 тысяч фунтов.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп получил аналогичный штраф от Футбольной ассоциации Англии за то, что выбежал на поле после победного гола в матче с «Эвертоном», тот матч закончился со счетом 1:0 в пользу команды с «Энфилда».

«Вулверхэмптон» занимает восьмую строчку чемпионата Англии, имея в активе 32 очка. Прошлый сезон команда провела в Чемпионшипе, где заняла первое место.

Фото: Global Look Press

Источник: твиттер Sky Sports