Ади Хюттер: «В полуфинале Лиги Европы «Челси» является фаворитом»

Главный тренер «Айнтрахта» Ади Хюттер дал комментарий после победы над «Бенфикой». По сумме двух встреч команды сыграли 4:4, но немецкий клуб прошел в полуфинал за счет двух выездных голов в гостях.

В Лиссабоне на «Да Луш» «Айнтрахт» проиграл 2:4. В домашних стенах клуб обыграл португальцев со счетом 2:0.

«Путешествие продолжается. Здорово то, что сделала команда. Нам удалось пройти три команды из Лиги чемпионов. Я очень горжусь командой. Это был идеальный матч и прекрасный вечер.

Я хочу поговорить о двух игроках: Симоне Фалетте и Анте Ребиче, которые были лучшими на поле. Симон показал все качества, которые выделяют нас. В полуфинале «Челси» является фаворитом», – сказал Хюттер.

Австрийский специалист возглавил команду из Франкфурта летом 2018 года, сменив Нико Ковача. Ранее Хюттер три года возглавлял швейцарский «Янг Бойз».

В Лиге Европы «Айнтрахт» стартовал в группе H. Немецкий клуб занял первую строчку, одержав шесть побед. Кроме «Бенфики», в плей-офф турнира франкфуртцы обыграли украинский «Шахтер» и итальянский «Интер».

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Айнтрахта»