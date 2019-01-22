«Реал» ищет замену Марсело

Автор: Андрей Синельщиков 0

Марсело

Мадридский «Реал» приступил к поиску замены ветерану команды бразильскому защитнику Марсело. Бразилец выступает за «Королевский клуб» с 2007 года.

В сферу интересов «Королевского клуба» входят защитники «Бетиса» Хуниор Фирпо и «Челси» Маркос Алонсо. Также в клубе рассматривают вариант с собственным воспитанником Франом Гарсией.

При этом в «Реале» разочаровались в защитнике Тео Эрнандесе, который перешёл в клуб летом 2017 года из «Атлетико» за 24 миллиона евро.

В «Реале» пока не считают возможным уход Марсело, но уже задумались о его преемнике.

30-летний Марсело перешел в «Реал» в январе 2007 года из «Флуминенсе». Сумма трансфера составила 6,5 миллионов евро. В нынешнем сезоне он принял участие в 11 матчах чемпионата Испании, в которых стал автором двух забитых мячей.

Фото: Global Look Press
Источник: AS

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

«Реал» нацелился на защитника «Бетиса»

Криштиану Роналду убеждает Марсело перейти в «Ювентус»

Месси

Лионель Месси сделал 43-й хет-трик за «Барселону», это второй результат в Испании

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 