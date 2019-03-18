УЕФА открыл дело в отношении Криштиану Роналду

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду может столкнуться с санкциями со стороны УЕФА. Португальский футболист может получить наказание в связи с поведением на ответном матче с мадридским «Атлетико».

Встреча проходила в Турине. Ответная игра 1/8 финала Лиги чемпионов закончилась победой «Ювентуса» со счетом 3:0. Роналду оформил хет-трик, а по сумме двух встреч в четвертьфинал вышел итальянский клуб.

В отношении португальского футболиста было открыто дисциплинарное дело. Итоги расследования будут оглашены 21 марта.

Cristiano Ronaldo provoca e repete gesto obsceno de Simeone após classificação da Juventushttps://t.co/mggP4L5dA7 pic.twitter.com/d9RIECfsuR — globoesportecom (@globoesportecom) March 12, 2019

Роналду после матча с «Атлетико» повторил жест главного тренера мадридцев Диего Симеоне, который во время первой встречи после гола своей команды схватился руками за область паха, а затем повернулся к трибунам. За этот жест дисциплинарный комитет УЕФА оштрафовал аргентинского специалиста на 20 тысяч евро.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт УЕФА