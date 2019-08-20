«Спортинг» может арендовать Джованни Симеоне у «Фиорентины»

24-летний нападающий может продолжить карьеру в Португалии. Форвардом интересуется «Спортинг».

Лиссабонцы намерены арендовать аргентинца. Руководство «львов» видит в нем потенциальную замену Басу Досту, который близок к уходу из клуба.

Отметим, что в Италии на Симеоне также претендуют «Лацио», «Кальяри» и «Сассуоло». Контракт форварда с «фиалками» рассчитан до 2023 года.

В прошедшем сезоне игрок провел 36 матчей в итальянской Серии А. В его активе 6 голов и 5 результативных передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Record