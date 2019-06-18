Мишель Платини задержан по делу о выборе места проведения ЧМ-2022

Автор: Анатолий Акулов 0

Во Франции задержали бывшего президента УЕФА Мишель Платини. Его подозревают в коррупционных схемах при выборе страны-хозяйки ЧМ-2022.

Сообщается, что Платини уже доставили в антикоррупционный отдел полиции. Задержание произошло в рамках расследования о выборе Катара местом проведения ЧМ-2022.

Отмечается, что Мишель Платини за несколько дней до выборов хозяина ЧМ встречался с представителями Федерации футбола Катара в Швейцарии. Утверждалось, что спортивный функционер делал это по просьбе тогдашнего президента Франции Николя Саркози.

Напомним, в 2015 году француз также обвинялся в коррупции. Тогда Арбитражная палата комитета по этике Международной федерации футбола (ФИФА) отстранила на восемь лет от футбольной деятельности президента организации Йозефа Блаттера и, на тот момент, главу Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини.

Фото: Global Look Press
Источник: Mediapart

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