Франк Рибери намекнул на скорый переход в «Фиорентину»

Французский полузащитник, скорре всего, не переедет в российскую Премьер-лигу. 36-летний хавбек продолжит карьеру в чемпионате Италии.

Футболист, находящийся в статусе свободного агента, опубликовал в инстаграме пост с текстом «Готов к новому вызову. Скоро».

Лука Тони, бывший одноклубник Рибери по «Баварии», обратился к хавбеку в комментариях: «Братан… отличный игрок! Ты переезжаешь в Италию?». Рибери, в свою очередь, ответил итальянцу серией смайликов со смехом, подмигиванием, значком «ОК» и сердечками.

Сообщается, что Рибери принял предложение «Фиорентины», отклонив вариант с арабским «Аль Насром». Ранее стало известно, что у игрока также есть предложение от «Локомотива».

В прошедшем сезоне Франк выступал за мюнхенскую «Баварию». На счету полузащитника 6 голов и 4 ассиста в 25-ти матчах чемпионата Германии.

Фото: Global Look Press

Источник: инстаграм Франка Рибери