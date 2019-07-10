Полузащитник «Сампдории» Гастон Рамирес может продолжить карьеру в «Спартаке»

Полузащитник «Сампдории» Гастон Рамирес, вероятно, покинет клуб этим летом. полузащитником интересуется «Спартак».

По данным итальянских СМИ, переговоры складываются удачно, есть вероятность, что стороны придут к договоренности.

Ранее появлялась информация о том, что на уругвайца также претендуют «Зенит», «Краснодар» и «Локомотив». Игрок оценивается примерно в 13 миллионов евро.

Ко всему прочему, в 2016 году «Спартак» приобрел у «Сампдории» бразильского полузащитника Фернандо.

За прошедший сезон игрок провел 27 матчей, отметился 4 голами и 5 ассистами.

Фото: Gloobal Look Press

Источник: сайт журналиста Альфредо Педуллы