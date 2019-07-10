Полузащитник «Сампдории» Гастон Рамирес может продолжить карьеру в «Спартаке»

Автор: Никола Косич 0

Гастон Рамирес

Полузащитник «Сампдории» Гастон Рамирес, вероятно, покинет клуб этим летом. полузащитником интересуется «Спартак».

По данным итальянских СМИ, переговоры складываются удачно, есть вероятность, что стороны придут к договоренности.

Ранее появлялась информация о том, что на уругвайца также претендуют «Зенит», «Краснодар» и «Локомотив». Игрок оценивается примерно в 13 миллионов евро.

Ко всему прочему, в 2016 году «Спартак» приобрел у «Сампдории» бразильского полузащитника Фернандо.

За прошедший сезон игрок провел 27 матчей, отметился 4 голами и 5 ассистами.

Фото: Gloobal Look Press
Источник: сайт журналиста Альфредо Педуллы

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

РПЛ. 1 тур. «Спартак» — «Оренбург» — 1:0. Москва. «Открытие Арена». 28 июля 2018 г.

Хавбек «Спартака» может перейти в клуб АПЛ

РПЛ. 15 тур. «Спартак» — «Крылья Советов» — 3:1. Москва. «Открытие Арена». 25 ноября 2018 г.

Зе Луиш согласовал контракт с «Порту». «Спартак» не устраивает цена

Комбаров

«Спартак» объявил об уходе Дмитрия Комбарова

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 