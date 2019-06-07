«Атлетико» может приобрести Алексиса Санчеса

Чилийский хавбек «Манчестер Юнайтед» может переехать в испанский чемпионат. 30-летний полузащитник интересен мадридскому «Атлетико».

Сообщается, что «матрасники» уже провели первые переговоры с игроком. Руководство мадридцев предложило футболисту подписать трехлетний контракт с клубом.

Этим летом из команды уйдет французский форвард Антуан Гризманн. Таким образом, «индейцы» рассматривают чилийца, как возможную замену французу.

Напомним, соглашение Санчеса с «манкунианцами» рассчитано до июня 2022 года. В прошедшем сезоне Санчес провел 20 матчей в чемпионате Англии. В его активе 1 гол и 4 результативные передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: «твиттер» Николо Скиры