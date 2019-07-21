Премье-лига. 2-й тур. «Локомотив» обыграл «Тамбов» в Москве

«Локомотив» в Москве встречался с «Тамбовом». Москвичи одержали волевую победу.

Премьер-лига. 2-й тур.

ЛОКОМОТИВ— ТАМБОВ— 2:1 (2:1)

Москва. 21 июля.

Стадион: «РЖД-Арена». 10 187 зрителей.

Судья: Станислав Васильев (Ижевск).

«Локомотив»: Гилерме, Игнатьев (Смолов, 46), Живоглядов, Рыбус, Чорлука, Мурило, Баринов, Крыховяк, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Эдер (Лысов, 62).

«Тамбов»: Шелия, Таказов, Ойеволе, Тетрашвили, Осипенко, Чуперка, Карасев, Килин (Маркелов, 71), Мухаммед (Кленкин, 25), Аппаев, Костюков (Муива, 57).

Голы: 0:1 — Костюков (6), 1:1 — Эдер (31), 2:1 — Игнатьев (33).

Предупреждения: Костюков (13), Чорлука (43), Чуперка (74), Крыховяк (79), Маркелов (81), Лысов (90).

16 (6) удары (в створ) 9 (2)

15 фолы 18

1 офсайды 4

2 угловые 4

55 % владения мячом 45

Счет в матче открыли гости. Костюков замкнул прострел Аппаева. «Локомотив» до середины первого тайма владел мячом, но не создавал опасных моментов у ворот Шелии. Переломный момент случился на исходе получаса игры. Эдер в касание замкнул пас Рыбуся, а уже через две минуты москвичи повели в счете. Игнатьев не оставил шансов после паса Антона Миранчука. Во втором тайме тамбовчане не реализовали ряд опасных моментов. «Локомотив» создал несколько позиционных атак, которые угрозы не таили. За 10 минут до конца основного времени Миранчук имел возможность забить со штрафного удара, но мяч пролетел выше ворот.

Фото: твиттер клуба «Локомотив»

Источник: Еженедельник «Футбол»