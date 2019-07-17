«ПСЖ» отказался обменять Неймара в «Барселону»

Бразильский форвард все еще может переехать в чемпионат Испании. «Барселона» не оставляет попыток приобрести нападающего.

Руководство каталонцев намерено вернуть нападающего «ПСЖ» Неймара уже этим летом. «Барса» предлагала за 27-летнего бразильца 40 миллионов евро и двоих своих игроков – Филиппе Коутиньо и Ивана Ракитича. Однако парижане ответили отказом.

Однако парижане ответили отказом. Спортивный директор клуба Леонардо не стал его рассматривать. После приобретения нападающего Антуана Гризманна из «Атлетико» «Барса» не может предложить за Неймара большие деньги. Таким образом, «cине-гранатовые» хотят включить в сделку своих футболистов.

В прошедшем сезоне нападающий провел 17 матчей в чемпионате Франции. На его счету 15 голов и 8 результативных передач.

Фото: Global Look Press

Источник: L’Équipe