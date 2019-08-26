Уилфрид Заа — замена Неймара в «ПСЖ»

Автор: Дарья Григорьева 0

Уилфрид Заха

Полузащитник «Кристал Пэлас» Уилфрид Заа может продолжить карьеру в «ПСЖ». Футболист вошел в сферу интересов французского клуба. 

По информации источника, хавбека парижане рассматривают в качестве замены Неймара. Если бразилец переберется в «Барселону», то покупка Заа может состояться.

Утверждается, представители «ПСЖ» вылетят в Лондон, чтобы договориться о переходе игрока, который, как сообщает пресса, состоится на этой неделе.

За нападающего французы готовы отдать 120 млн евро.

Фото: Global Look Press
Источник: Mirror

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