Уилфрид Заа — замена Неймара в «ПСЖ»

Полузащитник «Кристал Пэлас» Уилфрид Заа может продолжить карьеру в «ПСЖ». Футболист вошел в сферу интересов французского клуба.

По информации источника, хавбека парижане рассматривают в качестве замены Неймара. Если бразилец переберется в «Барселону», то покупка Заа может состояться.

Утверждается, представители «ПСЖ» вылетят в Лондон, чтобы договориться о переходе игрока, который, как сообщает пресса, состоится на этой неделе.

За нападающего французы готовы отдать 120 млн евро.

Фото: Global Look Press

Источник: Mirror