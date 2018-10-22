Матиас Весино: «Интер» часто забивает решающие голы в концовке»

Автор: Андрей Синельщиков 0

Полузащитник «Интера» Матиас Весино, автор результативной передачи в матче чемпионата Италии с «Миланом», поделился впечатлениями от игры. Встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу «нерадзурри».

Победный гол забил Мауро Икарди на 93-й минуте.

«Мы часто забиваем решающие голы в концовке, так что это не случайность. Отчасти это происходит благодаря нашей функциональной подготовке, мы носимся по полю до последнего. Плюс никогда не перестаем верить в себя.

Дерби – это вещь в себе и стоит в сезоне особняком. Мы хотели порадовать болельщиков. Победа добавит нам уверенности перед матчем с «Барселоной», – сказал Весино.

27-летний уругваец выступает за «Интер» с 2017 года. Весино сыграл 37 игр и забил три мяча.

Фото: Global Look Press
Источник: Inter TV

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