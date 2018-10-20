Флорентино Перес встретился с Хуленом Лопетеги после игры с «Леванте»

«Реал» не планирует увольнять главного тренера Хулена Лопетеги. Мадридский клуб сегодня потерпел поражение от «Леванте» со счетом 1:2 на домашней арене «Сантьяго Бернабеу».

После матча президент мадридского клуба Флорентино Перес традиционно посетил раздевалку команды, где побеседовал с игроками и тренерским штабом. Затем Перес остался наедине с Лопетеги, где они около 15 минут о чем-то разговаривали.

Беседа прошла хорошо и 52-летнего тренера не уволят перед матчем Лиги чемпионов с «Викторией».

После матча с «Леванте» Марсело поддержал Лопетеги и сказал, что они с ним до самой смерти.

Фото: Global Look Press

Источник: Cadena SER