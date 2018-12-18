Роналду запланировал покинуть «Реал» еще в январе

Агент нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду Жорже Мендеш рассказал о подробностях перехода игрока в туринский клуб. Представитель форварда считал сделку невозможной.

Мендеш заявил, что многие клубы хотели подписать Роналду. Также он поблагодарил «Ювентус» за осуществленный трансфер. Сам агент не думал, что это произойдет.

«Криштиану еще в январе рассказал мне о желании перейти в «Ювентус». В тот момент я подумал, что это невозможно, но, похоже, я был не прав.

Я встретился с Паратичи и Недведом перед игрой «Ювентуса» и «Реала» в апреле, а затем с Аньелли. После я поверил, что эта сделка может состояться», — сказал агент Роналду.

Мендеш добавил, что переговоры шли два-три месяца.

Напомним, что минувшим летом португалец перебрался из мадридского «Реала» в туринский клуб. В этом сезоне в чемпионате Италии нападающий провел 16 игр, забил 11 мячей и отдал шесть результативных передач.

Фото: GLobal Look Press

Источник: Goal.com (EN)