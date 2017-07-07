Роман Орещук: «Сочетание 10 легионеров и 15 россиян в заявке было бы оптимальным»

Известный футбольный агент Роман Орещук поделился своим мнением о новом формате лимита на легионеров в РФЛП. Он должен вступить в силу сразу после чемпионата мира.

«К нынешнему формату отношусь крайне отрицательно, так как у нас в итоге играют не футболисты, а паспорта. Это ни к чему не привело и не приведет – сто процентов в этом уверен. Об этом уже достаточно давно и много говорят все, и к изменению текущего формата мы должны были прийти уже давно. Думаю, оптимальным было бы сочетание 10 легионеров и 15 россиян, но неплохо выглядит и схема «9+16». Не боюсь, что некоторые клубы накупят иностранцев для стартового состава, так как все равно кто-то будет выпадать из-за травм, дисквалификаций, спада формы и так далее. К тому же клубы перестанут брать абы кого и будут брать исключительно качественных легионеров. А самое главное – упадет ценник на российских футболистов и их зарплаты. Те, кто сегодня зарабатывает миллионы, станут нищими, так как не будет спроса. Сложно сказать, во сколько именно раз изменятся цены, но считаю, не менее чем в два раза», — сказал Орещук.

Напомним, что новый формат будет подразумевать под собой нахождение в заявке 10 легионеров и 15 россиян.

Фото: Global Look Press

Источник: Sportbox