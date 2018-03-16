Лига Европы, 1/8 финала. ЦСКА обыграл «Лион» и вышел в четвертьфинал турнира

«Лион» принимал ЦСКА во ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Команда Виктора Гончаренко благодаря трем голам на выезде прошла французский клуб.

Лига Европы. 1/8 финала.

ЛИОН — ЦСКА – 2:3 (0:1)

Лион. 15 марта.

Стадион: «Стад де Люмьер».

Судья: Бобби Мадден (Шотландия)

«Лион»: Лопеш, Тете, Марсело, Дьякаби, Марсал (Менди, 70), Ферри (Маолида, 68), Тусар, Н’Домбеле, Корне, Депай (Траоре, 65), Мариано.

ЦСКА: Акинфеев, Игнашевич, В. Березуцкий (Щенников, 46), А. Березуцкий, Набабкин, Кучаев, Натхо, Головин, Дзагоев (Гордюшенко, 90), Вернблум, Муса (Витиньо, 73).

Голы: 0:1 — Головин (39), 1:1 — Корне (58), 1:2 — Муса (60), 1:3 — Вернблум (64), 2:3 — Мариано (71).

Предупреждения: Набабкин (13), Муса (36), Мариано (78).

17 (11) удары (в створ) 12 (6)

12 фолы 13

4 угловые 4

3 офсайды 2

50% владения мячом 50%

Первый матч — 0:1.

В первом тайме обе команды действовали на встречных курсах. Более опасные моменты создавали игроки «Лиона». А форвард Корне и вовсе мог открывать счет во время выхода один на один с Акинфеевым, подхватив мяч после неудачного паса от Мусы. Но футболист хозяев не воспользовался подарком, пробив в Игнашевича. Первыми же забили москвичи: Головин нанес точный удар из-за пределов французской штрафной, положив мяч в «девятку» ворот Лопеша. «Львы» сравняли счет, но засчитали гол несправедливо: судьи не увидели, что Ферри отдал результативный пас на Корне после того, как мяч вылетел за лицевую линию. Однако москвичи не стали устраивать скандал и вновь вышли вперед через 2 минуты после курьзного эпизода: Муса замкнул прострел в исполнении Набабкина. А на 64-й минуте Вернблум в касание отправил мяч в ворота «Лиона», поставив хозяев в затруднительное положение. Обязательный штурм в исполнении команды Женезио привел к нужному голу: Мариано сумел выпрыгнуть из-за спины Березцкого и переправить мяч в ворота Акинфеева после навесной передачи. Уже в компенсированное время Траоре имел шанс сравнять счет, но не сумел в подкате дотянуться до мяча и отправить его в пустой угол ворот. В итоге ЦСКА выстоял после нескольких опасных атак французского клуба и вышел в четвертьфинал Лиги Европы, оставшись единственным представителем России в текущем розыгрыше еврокубков. Соперник «армейцев» по следующему раунду ЛЕ станет известен уже сегодня.

Фото: твиттер ПФК ЦСКА

Источник: Еженедельник «Футбол»