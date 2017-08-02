Пауло Дибала может сказать «нет» «Барселоне»

«Барселона» продолжает поиски замены Неймару в случае ухода бразильца в «ПСЖ». Одним из кандидатов считается нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала, однако сам аргентинец сомневается, стоит ли ему переезжать в столицу Каталонии.

Несмотря на желание стать одноклубником Лионеля Месси, Дибала не уверен, что будет играть в «Барселоне» значимую роль. Сомнения нападающего связны с интересом сине-гранатовых к Анхелю Ди Марии, Коутиньо и Паулиньо. Они могут быть приобретены на деньги, вырученные с продажи Неймара.

Сообщается, что у «Ювентуса» и Дибалы существует устное соглашение, согласно которому 23-летний футболист сможет перейти в «Барселону», если от нее поступит предложение в 120 млн евро, а сам аргентинец выразит желание уйти.

Ранее Дибала продлил контракт со «старой синьорой» до лета 2021 года.

Фото: Global Look Press

Источник: Mundo Deportivo