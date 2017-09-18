Денис Глушаков: «Информация по поводу «слива» тренера не больше, чем бред и чьи-то домыслы»

Капитан московского «Спартака» прокомментировал слухи о том, игроки команды «сливают» главного тренера Массимо Карреру. Полузащитник назвал эту информацию «бредом» и «домыслами».

Мы попали в тяжелую ситуацию, но нам по силам ее исправить! Информация по поводу «слива» тренера не больше, чем бред и чьи-то домыслы. Не стоит обращать внимания на эту чушь. Игроки могут совершать ошибки, это футбол, но ни о каком заговоре не может быть и речи.

Не стоит нагнетать ситуацию, мы были вместе, когда выигрывали чемпионство, мы должны быть вместе, когда что-то не получается и только вместе мы сможем исправить ситуацию, в которой оказались.

Ничего смертельного не произошло, впереди еще много игр, будем делать выводы в конце сезона. Давайте не будем лишний раз паниковать и наводить кипишь. Игрокам небезразлична ситуация, в которой мы оказались. Каждый в команде переживает за результат и то место в таблице, которое мы занимаем. Каждый из нас осознает ту ответственность, которую вы нас нас возлагаете. Мы все взрослые люди, мы приложим усилия!

Команда обязательно сделает правильные выводы из сложившейся ситуации, нерешаемых проблем не существует. Самое главное, помните — есть «Спартак» и все остальные», — написал Глушаков на своей странице в инстаграме.

На настоящий момент крано-белые заработали 13 очков в 10-и матчах и занимают 8 место в турнирной таблице чемпионата России.

Фото: Global Look Press

Источник: Инстаграм Дениса Глушакова