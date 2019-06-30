«Локомотив» объявил об уходе Дмитрия Тарасова

Полузащитник Дмитрий Тарасов покинул «Локомотив». Он был в клубе 9 лет.

Московский клуб подтвердил уход 32-летнего хавбека по истечении срока контракта. Тарасов выступал за «Локо» с 2010 года, перебравшись из ФК «Москва».

Тара! Ты спасал в самые сложные моменты. Ты всегда был надёжен, уверен и непобедим. Ты никогда не уступал и не сдавался, даже если приходилось доигрывать с травмой. А твоё отмечание чемпионства с флагом Москвы незабываемо!

🤟🏻 Спасибо за всё, Дима! Будем скучать! pic.twitter.com/GBKRsaUqTe — ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) June 30, 2019

В сезоне-2017/18 он вместе с железнодорожниками выиграл чемпионат России, также трижды становился победителем Кубка страны.

Ранее сообщалось, что Тарасов может перейти в «Сочи» или «Крылья Советов».

Фото: Global Look Press

Источник: официальный твиттер «Локомотива»