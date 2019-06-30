«Локомотив» объявил об уходе Дмитрия Тарасова

Автор: Тимофей Поршнев 0

Дмитрий Тарасов

Полузащитник Дмитрий Тарасов покинул «Локомотив». Он был в клубе 9 лет.

Московский клуб подтвердил уход 32-летнего хавбека по истечении срока контракта. Тарасов выступал за «Локо» с 2010 года, перебравшись из ФК «Москва».

В сезоне-2017/18 он вместе с железнодорожниками выиграл чемпионат России, также трижды становился победителем Кубка страны.

Ранее сообщалось, что Тарасов может перейти в «Сочи» или «Крылья Советов».

Фото: Global Look Press
Источник: официальный твиттер «Локомотива»

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