Джорджо Кьеллини: «Мы надеемся, что я смогу вернуться к матчу Лиги чемпионов против «Барселоны»

Автор: Никита Воробьев 0

Джорджо Кьеллини

Защитник «Ювентуса» и сборной Италии Джорджо Кьеллини получил травму трехглавой мышцы голени. Игрок тренируется по индивидуальной программе и может пропустить матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Барселоны».

«Обследование прошло хорошо, и через несколько дней мы узнаем, сколько пройдет времени перед тем, как я снова смогу играть.

Я надеюсь, что вернусь к матчу Лиги чемпионов против «Барселоны».

Сегодня буду смотреть игру между сборными Италии и Испании и болеть за своих партнеров», — сказал Кьеллини.

Встреча между «Ювентусом» и «Барселоной» состоится 12-го сентября.

Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Буффон

Джанлуиджи Буффон о Неймаре: «Надувайте и надувайте, но шарик все равно лопнет»

Пауло Дибала

«Барселона» готова заплатить 150 млн евро за Пауло Дибалу

Дани Алвес: «Благодарен Неймару, что я оказался в «ПСЖ»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 