Джорджо Кьеллини: «Мы надеемся, что я смогу вернуться к матчу Лиги чемпионов против «Барселоны»

Защитник «Ювентуса» и сборной Италии Джорджо Кьеллини получил травму трехглавой мышцы голени. Игрок тренируется по индивидуальной программе и может пропустить матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Барселоны».

«Обследование прошло хорошо, и через несколько дней мы узнаем, сколько пройдет времени перед тем, как я снова смогу играть.

Я надеюсь, что вернусь к матчу Лиги чемпионов против «Барселоны».

Сегодня буду смотреть игру между сборными Италии и Испании и болеть за своих партнеров», — сказал Кьеллини.

Встреча между «Ювентусом» и «Барселоной» состоится 12-го сентября.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia