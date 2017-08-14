Трансфер Ригони в «Зенит» под угрозой срыва

Автор: Никита Воробьев 0

Эмилиано Ригони

Эмилиано Ригони не уверен в своем переходе в санкт-петербургский «Зенит». У аргентинца появилось более интересное предложение.

Ранее появилась информация о том, что соглашение между сине-бело-голубыми и полузащитником закрыта на 98 процентов, однако агент футболиста Хуан Крус Оллер опроверг эти слова.

«Я не говорил о том, что Ригони станет игроком «Зенита» на 98 процентов. Не знаю, откуда появились эти слова. Сейчас все поменялось — мы общаемся с «Наполи», но большего сказать пока не могу», — сказал Оллер.

Фото: Global Look Press
Источник: Спорт День за Днем

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