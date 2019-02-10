Леандро Паредес: «Игроки «ПСЖ» помогают влиться в новую команду»

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Леандро Паредес после матча 24-го тура чемпионата Франции с «Бордо» рассказал об адаптации в новой команде. Ранее аргентинец выступал за российский «Зенит».

«Провел несколько дней без игровой практики, но в этом матче чувствовал себя хорошо на поле. Прошло много времени, с тех пор как я оказался в «ПСЖ». Игроки помогают мне влиться в новую команду. Во вторник нас ждет важный матч с «Манчестер Юнайтед». Мы сделаем все, чтобы подготовиться к матчу наилучшим образом», — сказал Паредес.

«ПСЖ», набрав 59 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, «Бордо» занимает 12-е место с 28 очками в активе. Подопечные Томаса Тухеля проведут первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» 12 февраля.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт клуба «ПСЖ»