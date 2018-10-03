Джузеппе Маротта может стать генеральным директором в мадридском «Реале»

Генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта пользуется большим спросом среди ведущих европейских клубов. После объявления об уходе из стана «бьянконери» заинтересованность в Маротте проявляют клубы из Испании и Англии.

Вслед за миланским «Интером» и «Манчестер Юнайтед» заинтересованность в приглашении итальянца выразил мадридский «Реал». Видеть Маротту в клубе хочет лично президент «сливочных» Флорентино Перес, который всерьез намерен опередить конкурентов в борьбе за него.

Пригласить Маротту также хотят «Рома» и «Наполи». «Интер» уже начал переговоры с итальянцем и достиг с ним предварительного соглашения.

Маротта работал в «Ювентусе» с 2010 по 2018 годы. С ним клуб завоевал семь подряд титулов чемпиона Италии.

Фото: Global Look Press

Источник: Calciomercato