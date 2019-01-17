Диего Симеоне: «Часто хорошо играем, но не выигрываем, хочу, чтобы было наоборот»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал домашнюю встречу с «Жироной» в ответном матче 1/8 финала Кубка Испании. Матч закончился со счетом 3:3, а по сумме двух встреч дальше прошли жирондинцы.

«Часто мы хорошо играем, но не выигрываем. Я предпочитаю, чтобы было наоборот. Хочу побеждать, пусть даже будет страдать качество игры. Мои футболисты отдали все силы для победы, но успех не всегда приходит. Несмотря на то что мы не выиграли, это была красивая игра. Хочу отдать должное «Жироне», эта команда не сдалась и наказала нас за ошибки», — сказал 48-летний специалист.

Симеоне возглавляет мадридский «Атлетико» с 2011 года. Под его руководством клуб стал чемпионом Испании, обладателем Кубка и Суперкубка страны, двукратным победителем Лиги Европы и Суперкубка УЕФА.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Espana