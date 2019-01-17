Диего Симеоне: «Часто хорошо играем, но не выигрываем, хочу, чтобы было наоборот»

Автор: Андрей Синельщиков 0

Симеоне

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал домашнюю встречу с «Жироной» в ответном матче 1/8 финала Кубка Испании. Матч закончился со счетом 3:3, а по сумме двух встреч дальше прошли жирондинцы.

«Часто мы хорошо играем, но не выигрываем. Я предпочитаю, чтобы было наоборот. Хочу побеждать, пусть даже будет страдать качество игры. Мои футболисты отдали все силы для победы, но успех не всегда приходит. Несмотря на то что мы не выиграли, это была красивая игра. Хочу отдать должное «Жироне», эта команда не сдалась и наказала нас за ошибки», — сказал 48-летний специалист.

Симеоне возглавляет мадридский «Атлетико» с 2011 года. Под его руководством клуб стал чемпионом Испании, обладателем Кубка и Суперкубка страны, двукратным победителем Лиги Европы и Суперкубка УЕФА.

Фото: Global Look Press
Источник: Football Espana

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Лука Модрич

Модрич знает, кто подрывает авторитет «Реала»

Диего Симеоне

Диего Симеоне: «Атлетико» выиграл матч, который проиграла бы любая другая команда»

Тибо Куртуа: «Симеоне критикует «Реал», чтобы быть популярным среди фанатов»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 