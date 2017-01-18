25-летний полузащитник «Лиона» Фофана завершил карьеру

25-летний полузащитник «Лиона» Геида Фофана принял решение завершить профессиональную карьеру в качестве игрока из-за хронической травмы голеностопа. Он не выходил на поле полтора года.

Свой последний официальный матч Фофана провел 23 мая 2015 года против «Ренна». После этого игрок на протяжении долгого времени испытывал проблемы с лодыжкой.

«Я сделал все, что было возможно, к сожалению, приходится признать: состояние моей лодыжки не позволяет мне играть в футбол.

Я встретился с президентом клуба, и он предложил мне остаться в «Лионе». Возьму время подумать, потому что у меня есть несколько предложений вне футбола, но я думаю, что выберу вариант остаться в «Лионе». Я приму решение очень быстро», — сказал Фофана.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Лиона»